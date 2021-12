“Vorrei Vlahovic”: l’allenatore esce allo scoperto, rivelazione in diretta

Dopo il buon pareggio casalingo ottenuto contro la Fiorentina il tecnico del Verona ha detto una curiosa frase su Dusan Vlahovic.

Buon punto casalingo del Verona di Igor Tudor che ferma la corsa europea della Fiorentina nel match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Il tecnico croato è riuscito a fermare anche Dusan Vlahovic che ha terminato il girone di andata in vetta alla classifica cannonieri.

Sono ormai mesi che il centravanti serbo è ‘in rotta’ con la società ed ha comunicato alla Fiorentina di non voler rinnovare il contratto. Sul giocatore ci sono diversi club europei, in Italia lo monitora la Juventus mentre all’estero Dusan è nel mirino di Manchester City e Manchester United.

Vlahovic, la battuta di Tudor nel post partita

Intercettato ai microfoni di DAZN nel post partita dell’incontro il tecnico del Verona Igor Tudor ha parlato del match ed ha ‘scherzato’ con il telecronista su cosa chiedeva come regalo di Natale. Ecco le sue parole:

“Dispiace prendere gol a pochi minuti dal termine e per questo mi sono arrabbiato per la rete subita da Castrovilli. Comunque abbiamo fatto una buona gara, loro sono una squadra forte ed in attacco hanno uno degli attaccanti più forti al mondo. Cosa chiederei come regalo di Natale? Chiederei questo Vlahovic, ma penso di aver esagerato. E’ una battuta”.