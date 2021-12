Inter, Inzaghi blinda il primo posto: solo un pari per Roma e Fiorentina

L’Inter finisce la stagione con una vittoria molto sofferta. Terminano in parità sia la Roma che la Fiorentina, ancora a segno Gabbiadini.

Finisce bene il 2022 dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri vincono di misura contro il Torino, in un match molto combattuto, grazie alla rete di Dumfries, alla terza rete nelle ultime quattro partite.

Grande sofferenza per i padroni di casa che, dopo la rete iniziale, si abbassano notevolmente e soffrono il possesso palla della squadra di Juric che manca dell’ultimo passaggio, ma dà fastidio fino alla fine.

L’Inter allunga, solo un pari per Roma e Fiorentina

Ora, i nerazzurri, attendono Milan e Napoli questa sera, ma lo fanno con sette punti di vantaggio. Negli altri match brutte notizie per la Roma di Josè Mourinho che impatta in casa contro una buona Sampdoria, il ‘solito’ Gabbiadini risponde nel finale a Shomodorov. La Roma prova l’assalto finale, ma non va oltre il pari casalingo e spreca un’importante occasione nella corsa alla qualificazione in Champions League. Per Mourinho tegola anche da Tammy Abraham, uscito anzitempo per infortunio.

Si ferma anche la Fiorentina che non va oltre l’1 a 1 al Bentegodi contro il Verona. I padroni di casa passano subito in vantaggio con Lasagna, in campo al posto dell’infortunato Barak. L’assalto finale della viola porta al gol, il primo stagionale di Gaetano Castrovilli. A secco stavolta Dusan Vlahovic che non supera, ma raggiunge soltanto, il record di gol di Cristiano Ronaldo.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 46 punti, Napoli 39*, Milan 39*, Atalanta 39, Juventus 34, Roma 32, Fiorentina 32, Lazio 31, Empoli 27*, Bologna 27, Torino 25, Verona 24, Sassuolo 24, Udinese 20*, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 13*, Genoa 11, Cagliari 10, Salernitana 8.

* una gara in meno