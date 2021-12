Esonero e ribaltone: ritorna Giampaolo in panchina

Lo Spezia ha deciso di cambiare guida tecnica indipendentemente dall’esito della partita con il Napoli: Giampaolo subentrerà a Thiago Motta

Lo Spezia ha già deciso: Thiago Motta lascerà la squadra dopo la partita con il Napoli. I bianconeri hanno scelto di esonerare il tecnico italobrasiliano. Alla base della decisione della società aquilotta non solo i risultati conquistati in campo ma pure un rapporto non semplice tra l’allenatore e il gruppo. Il presidente Platek ha scelto pure il successore dell’ex centrocampista di Inter e Barcellona.

Spezia, Thiago Motta ha il destino segnato: i bianconeri lo esonereranno, nuova opportunità per Marco Giampaolo

Philip Raymond Platek ha deciso: dopo il Napoli si cambia. Indipendentemente dal risultato, il percorso di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia è terminato.

Secondo i rumors dei giorni scorsi, il rapporto tra il tecnico e la squadra sarebbe ormai definitivamente compromesso. L’ultimo episodio è relativo all’ultima gara interna contro l’Empoli. Al termine della gara, duro faccio a faccia tra Nzola e Thiago Motta e successivamente anche confronto tra l’allenatore e tutta la squadra.

Lo Spezia occupa in questo momento la quartultima posizione, con soli due punti di vantaggio sul Genoa. La società, che si aspettava un cammino più brillante, ha scelto di cambiare.

Secondo ‘Il Secolo XIX’, a sostituire Motta sarà Marco Giampaolo. Salvo clamorose novità dell’ultim’ora, l’ex Milan avrà una nuova opportunità. Il 54enne nato a Bellinzona, in Svizzera, è alla ricerca di una chance per rilanciare la sua carriera dopo i recenti esoneri con i rossoneri e con il Torino. L’alternativa nel caso in cui dovesse sfumare l’accordo con lui sarebbe Rolando Maran.

Nel corso di questa stagione, lo Spezia ha raccolto 3 vittorie, 4 pareggi e undici sconfitte. Ha siglato 18 reti e ne ha subite 19. Numeri che ne fanno il terzultimo attacco e la terzultima difesa. La mano di Thiago Motta non è bastata per garantire ai bianconeri un cammino senza apprensioni.