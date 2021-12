Tre acquisti per Mourinho e addio a Borja Mayoral: il piano della Roma

Tre nuovi acquisti per Mourinho per stravolgere la Roma in vista della seconda parte di stagione. Il tecnico portoghese punterà il dito su un nuovo centrocampista e un nuovo centravanti

Il mercato della Roma è pronto a entrare nel vivo già in vista dell’imminente sessione di mercato di gennaio. Il tecnico giallorosso avrebbe già avanzato le sue richieste alla societa- Occhi puntati su un centrocampista forte fisicamente capace di dettare i ritmi di gioco, ma perfetto anche in fase di contenimento.

Nelle ultime ore starebbe trovando conferma il nome di Zakaria, in scadenza di contratto con il Borussia Moch. e pronto ad abbracciare l’inizio di una nuova avventura. Per quel che riguarda l’attacco, invece, sarà caccia a un vice Abraham e un altro attaccante esterno. Difficile arrivare a Scamacca, occhio al nome di Lucca del Pisa, il quale potrebbe vestire subito giallorosso.

Tre acquisti per Mourinho: Borja Mayoral dirà addio, via anche Diawara

Tre rinforzi per la Roma per cercare di puntellare la rosa in vista della seconda parte di campionato. Occhio, come detto, all’assalto a un nuovo esterno offensivo, un giocatore capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Non è escluso che la Roma bussi alla porta della Juventus per valutare il possibile affondo su Kulusevski.

In chiave cessioni, invece, certo l’addio di Borja Mayoral, corteggiato dalla Fiorentina, così come sembrerebbe essere certa la cessione di Diawara fuori dai piani di Mourinho. Verso l’addio anche Villar.