Chelsea, Tuchel disperato in diretta: “Non posso costringerli…”

Tra positivi e gare rinviate, il Covid spaventa la Premier League: l’ultimo a ‘sfogarsi’ sull’argomento è stato Tuchel, tecnico del Chelsea

Il Covid invade e spaventa la Premier League tra casi di positività e gare inevitabilmente saltate. Il virus sta condizionando il campionato inglese e molti allenatori sono costretti a fare i conti con defezioni, partite rinviate (vedi Conte col suo Tottenham) e scelte personali degli stessi interessati. Thomas Tuchel, ad esempio, si prepara a sfidare il Brentford in Coppa di Lega ma dovrà farlo col suo Chelsea che avrà diverse assenze, su tutte Lukaku, uno dei giocatori positivi al Covid.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Chelsea, le parole di Tuchel

Molti calciatori non sono vaccinati, ma il tecnico dei Blues non entra nel merito, resta fuori da scelte private, diplomaticamente rispetta il suo ruolo di allenatore consapevole che ognuno prende le proprie decisioni: “Non voglio farmi coinvolgere e puntare il dito o andare a caccia di persone non vaccinate. È una scelta libera. Io posso avere un’opinione ma anche un giocatore può avere un’opinione. Non possiamo costringere le persone a vaccinarsi e non cambierò idea al riguardo”.

LEGGI ANCHE>>>“È troppo poco, dura cosí…”: Mondiali, Mancini trema e lancia l’allarme

Tuchel aggiunge: “Io sono vaccinato, ho preso questa decisione da solo e basta. Ma non sono l’esperto sull’argomento”. Parole chiare che danno il senso del suo pensiero, concetti condivisibili, problemi che accomunano molti allenatori del campionato inglese. Alle porte di un Natale che sarà caratterizzato da ansia e incertezze.