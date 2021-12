“È troppo poco, dura cosí…”: Mondiali, Mancini trema e lancia l’allarme

Intervenuto in tv il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato del gruppo che affronterà i playoff validi per andare a Qatar 2022.

L’Italia di Roberto Mancini ha inaugurato, con la sorprendente quanto memorabile vittoria degli Europei andati in scena la scorsa estate, un 2021 che è stato ricco di soddisfazioni per tutto lo sport azzurro. Naturale allora che il commissario tecnico fosse uno degli ospiti più attesi nel “Circolo degli Anelli sotto l’Albero”, fortunato programma tv RAI condotto dalla giornalista Alessandra Di Stefano.

Dopo la vittoria ottenuta a Wembley, che aveva fatto credere che il ritorno tra le grandi del calcio fosse cosa fatta, l’Italia si è arenata nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali chiudendo seconda nel girone. Per andare in Qatar gli Azzurri dovranno passare dai playoff di marzo, in cui affronteranno Macedonia del Nord ed eventualmente in finale una tra Turchia e Portogallo.

Impresa non semplice, per cui potrebbero servire nuovi innesti nel gruppo creato dal ct. Che però ammette che forse non c’è abbastanza tempo per integrare novità.

Playoff per Qatar 2022, per Mancini non c’è tempo per cambiare

Rispondendo alla domanda su eventuali novità in tema di convocazioni posta da Jury Chechi, Mancini ha infatti affermato che “abbiamo costruito questo gruppo e credo che adesso sia importante pensare di avere tutti i giocatori a disposizione. Novità? C’è troppo poco tempo”.

Il commissario tecnico azzurro ha poi sottolineato l’importanza delle gare di marzo e la necessità di non dare più niente per scontato: “Saranno due partite dure, la prima contro la Macedonia e anche la seconda”.

Le parole di Mancini sembrano così escludere al momento l’ingresso nel gruppo azzurro di giocatori come Joao Pedro e Balotelli, suggestioni che nelle ultime settimane avevano preso piede considerando i problemi offensivi dell’Italia. Per inseguire la partecipazione a Qatar 2022 il ct insisterà sul gruppo che ha vinto EURO 2020.