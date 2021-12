Calciomercato, pazza idea del Genoa: colpo super a gennaio

Il Genoa starebbe pensando a un super colpo per il calciomercato di gennaio: Pjanic ora potrebbe davvero tornare in Italia

Il Genoa, ormai guidato da diverse settimane da Adrij Shevchenko, ha bisogno di rafforzare la propria rosa per cercare di rimanere in tutti i modi ancorato alla salvezza e quindi alla Serie A. Il nuovo tecnico della squadra non si è sbilanciato nel post partita di Genoa-Atalanta sui nomi a cui starebbe pensando per il mercato di gennaio. Tuttavia è consapevole del fatto che per restare in Serie A e per giocare al meglio il girone di ritorno servono rinforzi importanti. Spunta perciò il nome di un super colpo che potrebbe essere messo a segno già nel mese prossimo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Genoa, spunta il nome di Pjanic

Siamo sempre più vicini al mercato di gennaio e i club stanno già pensando da qualche tempo ai nomi più utili per rinforzare le proprie rose. Il Genoa ha attraversato sicuramente un momento difficile in Serie A, da cui ancora non è del tutto uscito, complici anche e soprattutto i numerosi infortuni che hanno colpito la rosa guidata da Adrij Shevchenko. Ora, però, sarebbe spuntato un nome nuovo che, se davvero arrivasse, rappresenterebbe un gran colpo per il club ligure.

LEGGI ANCHE >>> “Anche da solo…”: Serie A, la svolta che può cambiare le sorti del club

Secondo quanto raccolto e riferito da ‘La Repubblica’ genovese, infatti, nel mirino del club rientrerebbe anche il nome di un ex del campionato italiano di massima serie. Si parla infatti di Miralem Pjanic, ex bianconero attualmente in prestito al Besiktas. Il centrocampista, quindi, potrebbe davvero tornare in Italia e contribuire, da protagonista, in un club che lo metterebbe effettivamente al centro del proprio progetto.