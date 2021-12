“Anche da solo…”: Serie A, la svolta che può cambiare le sorti del club

Il destino della Salernitana ha i minuti contati per la permanenza in Serie A: ora però può esserci la svolta che può cambiare le sorti

Il destino della Salernitana in Serie A è legato a un filo sottilissimo. La sua permanenza nel campionato italiano di massima serie è infatti sempre più in bilico, dal momento che ancora manca l’offerta che concretamente possa permettere al club di non scendere di categoria. Mancano ormai pochi giorni alla data di scadenza imposta dalla Federazione per tentare di salvare il salvabile. Gli stipendi di ottobre e novembre sono stati pagati e per la squadra ora potrebbe esserci la svolta definitiva.

Serie A, possibile svolta per la Salernitana: un imprenditore si fa avanti

Ciò che la maggior parte dei tifosi della Salernitana ora si augura è che qualcuno si faccia avanti in modo concreto per salvare le sorti del club. Cosa che probabilmente in molti si sarebbero aspettati in effetti già dalla scorsa estate, quando i granata sembravano avere già i minuti contati per l’iscrizione alla Serie A. Oggi, ai microfoni de ‘Il Mattino’, è intervenuto l’imprenditore Francesco Agnello. È lui che può portare la Salernitana alla svolta.

Francesco Agnello, infatti, facendo riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Domenico Cerruti in merito al contatto avuto con una serie di imprenditori per spingerli ad acquistare il club, ha dichiarato: “So che Domenico ha preso a cuore la vicenda, si sta attivando moltissimo e sta facendo il possibile per trovare una soluzione all’impasse. Io sarei pronto anche da solo, comunque non mi spavento. E non mi spaventa neppure il mercato di riparazione. Nel momento in cui partecipo ad una cosa impiego tutto me stesso e lo faccio a 360 gradi. Se si deve salvare la Salernitana farei/faremo di tutto per riuscirci. Salerno è una piazza che merita e mi dispiace che stia vivendo questa situazione”.