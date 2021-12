Il Covid può fermare il campionato: assemblea in corso, oggi si decide

Il Covid mette a rischio anche il campionato di Serie B: i contagi crescono, si discute in assemblea di un possibile rinvio

Il Covid-19 sta nuovamente mettendo a dura prova i diversi campionati un po’ in tutto in tutto il calcio europeo. I troppi contagi non rendono la vita facile alle varie società e le partite, per evitare di correre troppi e ulteriori rischi, stanno subendo sempre più rinvii. In queste ultime ore sotto il mirino delle maggiori problematicità c’è anche la Serie B. È perciò in corso un’assemblea in cui si deciderà se giocare o meno le partite previste per il 26 dicembre e il 29 dicembre.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie B, possibile rinvio per le ultime gare di dicembre

Mentre il campionato di Serie A è fermo per le festività natalizie e riprenderà solo con il nuovo anno già iniziato, la Serie B avrebbe in programma ancora due match da disputare in questo 2021. I diversi casi di contagi da Covid-19 che si stanno registrando negli ultimi giorni, però, stanno mettendo a dura prova l’organizzazione e lo svolgimento delle gare in programma. Domenica 26 e mercoledì 29 dicembre sono perciò a rischio nel tabellone di marcia.

LEGGI ANCHE >>> “Proposta importante”: Napoli, tra i pali tutto può cambiare

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, dunque, dalle 9:30 di questa mattina è oggi in corso un’assemblea, in modalità da remoto, per decidere se effettivamente giocare le ultime due partite dell’anno oppure se rinviarle a data da destinarsi. Le venti squadre iscritte al secondo campionato più importante d’Italia sono chiamate a decidere se la situazione possa essere complicata a tal punto da fermare momentaneamente la Serie B, per evitare che i contagi continuino a crescere, anche se la federazione e le emittenti televisive non vorrebbero perdere l’occasione di mandare in onda gli incontri in questione.