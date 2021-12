“Proposta importante”: Napoli, tra i pali tutto può cambiare

Il Napoli attende la decisione di Meret per il rinnovo di contratto e pensa già al possibile nome tra i pali per il futuro

La permanenza di Alex Meret al Napoli sembra essere sempre più incerta. Il classe 1997, infatti, è ormai sempre meno presente tra i nomi degli 11 titolari, dal momento che almeno in campionato Luciano Spalletti preferisce affidarsi all’esperienza di David Ospina. Il secondo portiere dei partenopei, allora, sta temporeggiando per l’eventuale rinnovo di contratto (in scadenza nel 2023) e il Napoli inizia a guardarsi intorno. Il nome per il futuro potrebbe essere quello di Dragowski.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, piace Dragowski: il polacco ora potrebbe lasciare la Fiorentina

Dragowski, ancora out tra le fila della Viola per infortunio, è attualmente sostituito da Terraciano, secondo portiere del club, che non sta comunque deludendo le aspettative. Il classe 1997, nato in Polonia, potrebbe ora perciò anche lasciare la Fiorentina. Su di lui ci sarebbe ormai da tempo l’interesse dell’Inter, in cerca di un erede di Handanovic, ma non solo. Anche il Napoli infatti monitora il suo profilo e, secondo ‘La Nazione’, l’interesse su di lui sarebbe sempre più concreto: “Il club – si legge – potrebbe presentarsi già a gennaio con una proposta importante, ad esempio con un prestito con diritto di riscatto obbligatorio“.

LEGGI ANCHE >>> “Ha rotto con il club”: Juve, l’attaccante del futuro arriva dallo United

La chiave di tutto sembrerebbe essere legata a come la Fiorentina deciderà di muoversi con le prossime sessioni di calciomercato di gennaio e di giugno. Terraciano, appunto, non sta attualmente deludendo le aspettative e, inoltre, nel club viola potrebbe approdare un altro portiere di esperienza che, nonostante il momento difficile del Cagliari, si sta mettendo sempre più in mostra. Alessio Cragno, infatti, potrebbe far pensare alla Fiorentina di rivedere la propria rosa, anche scegliendo di rinunciare a Dragowski che è stato considerato fino ad ora incedibile.