“Resterò qui”: Serie A, sfuma il ritorno dell’ex Juve. Arriva l’annuncio

Niente ritorno in Serie A per Pjanic. L’ex Juve ha smentito le voci che lo volevano vicino al Genoa. Resterà al Besiktas.

Reclama rinforzi Andriy Shevchenko. Martedì, al termine della partita con l’Atalanta, è arrivato il secondo punto della sua gestione che ha consentito al Genoa di salire al terzultimo posto e mettersi alle spalle il Cagliari. Ora nel mirino c’è lo Spezia, distante 5 punti dopo la vittoria ottenuta ai danni del Napoli. L’allenatore, per accelerare la rimonta, da gennaio ha intenzione di cambiare modulo e di passare al 4-3-3: da qui la richiesta alla proprietà di prendere nuovi giocatori funzionali allo schema tattico in questione.

Niente ritorno in Serie A per Pjanic: no al Genoa

Oltre a qualche esterno offensivo, è previsto anche un rinforzo a centrocampo: nelle ultime ore, in particolare, si era parlato di un interesse concreto nei confronti di Miralem Pjanic che sta vivendo una stagione complicata tra le fila del Besiktas. Un trasferimento destinato a non avere luogo, come confermato dallo stesso centrocampista ex Juventus ai microfoni di alcuni media locali. “Al Besiktas sto bene e sono felice. Finora ho giocato poco perché sono stato a lungo infortunato. Ma ora sono rientrato e ho intenzione di restare qui fino al termine della stagione”.

Pjanic, fin qui, ha totalizzato 13 presenze complessive saltando 6 partite a causa di alcuni problemi fisici. Il Genoa aveva accarezzato l’idea di affidare a lui la cabina di regia tuttavia ora dovrà spostare altrove il proprio mirino. Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, piace molto Amin Younes in prestito dal Napoli all’Eintracht Francoforte dove dall’inizio della stagione non ha mai giocato. I prossimi saranno giorni fondamentali in casa rossoblù: Shevchenko si è già fatto sentire.