L’ultimatum che fa sperare la Juventus: affare in corso con Raiola

Mino Raiola e Paul Pogba potrebbero salutare il Manchester United a gennaio: ultimatum del club inglese, Juventus alla finestra.

La Juventus di Andrea Agnelli segue con particolare attenzione il futuro di Paul Pogba. Da diverse sessioni di mercato, ormai, il centrocampista del Manchester United è nel mirino della squadra bianconera. Un dole ritorno a Torino non è da escludere visti i rapporti con Mino Raiola, super procuratore del calciatore francese. Con un contratto in scadenza a giugno 2022, Pogba infiamma il calciomercato invernale. Per ricavare qualcosa dalla sua cessione, lo United può solo cederlo adesso, a stagione in corso. Il rischio di perderlo a parametro zero è alto e concreto.

Calciomercato Juventus, ultimatum a Pogba

La Juventus non molla la presa e segue con attenzione l’evolversi della situazione. Il club bianconero ha intenzione di riportare Pogba a Torino, ma le ultime vicende societarie hanno bloccato la trattativa.

Il rapporto tra l’ex bianconero e lo United è oramai logoro. Come riferisce ‘ESPN’, il club inglese avrebbe messo il calciatore dinanzi ad un ultimatum. Per partire a gennaio deve ammettere pubblicamente l’addio come sua scelta, non come mossa societaria. La palla passa ora nelle mani di Raiola, al lavoro per rilanciare Paul dopo gli ultimi infortuni che l’hanno tenuto fermo ai box.