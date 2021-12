Vlahovic, la Juve ‘gongola’: arriva l’annuncio dalla Premier

Il Manchester City molla Vlahovic: arrivata la conferma di Guardiola. Respira la Juventus, che prepara l’assalto al serbo.

Il Manchester City abbandona temporaneamente la pista che porta a Dusan Vlahovic. I Citizens, pur apprezzando molto le qualità del serbo, nella prossima sessione di mercato non faranno alcun tentativo per averlo subito. A confermarlo è stato il tecnico Pep Guardiola nel corso di una conferenza stampa andata in scena nella giornata odierna: “Non compreremo attaccanti a gennaio. Questo è quanto”.

Juventus, il City si sfila dalla corsa per Vlahovic

Una rivale in meno, quindi, per la Juventus che con Vlahovic nei giorni scorsi ha già raggiunto un principio di accordo economico sulla base di 6 milioni netti all’anno. Il classe 2000, autore di 16 gol e 3 assist in 20 apparizioni in campionato, è ritenuto il rinforzo ideale da regalare a Massimiliano Allegri per rilanciare le ambizioni scudetto e Champions League. Strapparlo alla Fiorentina, che sogna di conquistare a fine stagione la qualificazione ad una coppa europea, in ogni caso non si preannuncia affatto facile. Il presidente Rocco Commisso, che di recente ha provato ancora una volta a convincere il giocatore a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, chiede infatti almeno 60 milioni.

Ulteriori sviluppi sono attesi a breve. Vlahovic è nel mirino pure dell’Atletico Madrid e del Borussia Dortmund, che andrà all’assalto in estate nel caso in cui dovesse cedere Erling Haaland. Tutte rivali accomunate da un elemento: l’impossibilità di agire subito. La Juventus, intanto, riflette e valuta le possibili alternative: Mauro Icardi, Anthony Martial e Pierre-Emerick Aubameyang. Nomi che, per diversi motivi, non convincono del tutto. Vlahovic, invece, mette tutti d’accordo: ora va studiata la giusta strategia per concretizzare il sogno.