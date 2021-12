“Cristiano, tutto ok?”, svelato il messaggio che fa ‘arrabbiare’ Ronaldo

Il centrocampista Matic ha schernito Ronaldo con un commento su Instagram: “Cristiano, tutto ok?”, riferimento a una partitella in famiglia

Uno dei motivi che avrebbe portato all’esonero di Solskjaer al Manchester United sembrerebbe essere stata anche qualche tensione interna allo spogliatoio. Naturalmente, a ciò, si è aggiunta anche lo scarso rendimento dei ‘Red Devils’ in termini di risultati.

Ora però lo United sembra esser sulla strada giusta per recuperare le sue certezze e proseguire nei progetti di risalita in classifica avviati con l’inizio dell’era Rangnick. Il clima nello spogliatoio è intanto migliorato, come testimoniato dal siparietto tra Matic e Cristiano Ronaldo.

Manchester United, Nemanja Matic si prende gioco di Ronaldo: “Cristiano, tutto ok?”.

Cristiano Ronaldo nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram una fotografia con cui ‘annunciava’ ai tifosi la squadra vittoriosa in allenamento. Nella giornata di oggi però non si è lasciata attendere la reazione del compagno di squadra Nemanja Matic. Il serbo, tra i senatori dello spogliatoio ‘Red’, si è preso gioco di CR7 e ha commentato lo scatto in questione: “Cristiano, tutto ok?”. Alludendo con ciò a una sconfitta del team capitano dal portoghese che era solito alimentare ‘dibattiti interni’ di questo tipo anche quando vestiva la maglia della Juventus.

In questo momento il Manchester United occupa la sesta posizione in campionato. Cristiano Ronaldo e compagni hanno cinque punti di ritardo rispetto all’Arsenal che occupa attualmente la quarta posizione. I ‘Red Devils’ tuttavia hanno due gare in meno rispetto alle formazioni che occupano i primi quattro posti della Premier League. Con due vittorie nei recuperi, CR7 e compagni potrebbero scavalcare i ‘Gunners’ e rimettere nel mirino pure il Chelsea, terzo, ora lontano undici lunghezze.