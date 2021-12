“Vicino alla cessione…”: Barcellona, ecco l’annuncio che fa esultare Xavi

Il tecnico del Manchester City Guardiola ha confermato l’ormai imminente cessione dell’attaccante spagnolo Ferran Torres al Barcellona

Il futuro di Ferran Torres è lontano dall’Inghilterra. Il suo ritorno in Spagna, per trasferirsi al Barcellona, accompagnato da tanti rumori nel corso delle ultime settimane è stato avvicinato ulteriormente da Pep Guardiola in conferenza stampa. Il classe 2000 della nazionale di Luis Enrique non ha trovato moltissimo spazio in questi ultimi mesi al Manchester City: appena una partita in Champions League, quattro con due reti in Premier League e altre due con un gol tra Carabao Cup e Community Shield.

Barcellona, Guardiola avvicina l’acquisto di Ferran Torres: “Chi non vuole andare via, qui può farlo”

Ferran Torres ha un contratto con il Manchester City fino al 30 giugno 2025 ma nonostante ciò i suoi giorni in Inghilterra alla corte di Pep Guardiola sembrano ormai contati.

A confermarlo, dopo vari giorni in cui le voci si sono rincorse, è stato lo stesso allenatore catalano degli ‘Sky Blues’. L’ex tecnico del Barcellona ha detto di non voler fare ‘prigionieri’ all’interno della sua squadra. Nel corso dell’intervista concessa a ‘Sky Sports Uk’, infatti, ha detto: “La cessione di Torres non è ancora ufficiale. So che i due club stanno trattando ed è sicuramente vicino ad andare via. Potremo dire però che sarà fatta soltanto quando il club lo annuncerà. Non siamo un club come gli altri che trattengono i loro calciatori anche quando vogliono andare via. Se vogliono questo perché pensano di poter essere felici altrove allora è giusto che vadano via. E io sarò felice per loro”.

Guardiola ha poi negato l’arrivo di attaccanti per sostituire il partente 21enne spagnolo.

Il calciatore di Foios, attualmente fuori per una frattura al piede si era trasferito a Manchester ad agosto del 2020 in cambio di 28 milioni al Valencia con cui era ormai quasi giunto al termine del suo contratto. Il calciatore, le cui qualità tecniche non sono minimamente in discussione, ripartirà da Barcellona per proseguire la sua parabola calcistica.