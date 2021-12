Il nuovo centrocampista del Milan arriva dalla Serie A

Il nuovo centrocampista del Milan potrebbe arrivare già nella sessione del mercato di gennaio direttamente dalla Serie A. Occhio al piano rossonero e al possibile mancato rinnovo di Kessie

Il Milan valuterà un possibile affondo su un nuovo centrocampista nel mercato di gennaio. Occhi puntato su un possibile sostituto di Kessie, con il centrocampista ivoriano ancora alle prese con la grana rinnovo. Non è escluso che il mediano ex Atalanta possa posticipare la sua decisione solamente a cavallo della prossima estate.

Il Milan non vorrà farsi cogliere impreparata, ed è proprio per questo motivo che i rossoneri potrebbe bussare alla porta della Lazio per chiedere informazioni su Luis Alberto, lontano dai piani di Sarri e utilizzato con il contagocce in questa prima parte di stagione. Il centrocampista spagnolo piace parecchio a Pioli.

Nuovo centrocampista Milan: Luis Alberto l’alternativa al mancato rinnovo di Kessie

La sensazione è che il Milan aspetterà Kessie solamente fino a gennaio-febbraio, poi valuterà il da farsi dando per scontato l’addio del centrocampista ivoriano. I rossoneri valuteranno la possibilità di chiedere alla Lazio la cessione di Luis Alberto con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Luis Alberto potrebbe ricoprire il ruolo centrocampista centrale nel centrocampo a due e agire al fianco di Tonali. Una mossa sul mercato che arricchirebbe la qualità della mediana rossonera, ma che la priverebbe di forza fisica e temperamento.