“PSG, ieri una agonia…”: Donnarumma-Navas, il commento dalla Costa Rica

Pareggio amaro, quello di ieri del Paris Saint Germain contro il Lorient. E’ arrivato il commento dalla Costa Rica su Keylor Navas.

Un pareggio che sta facendo ancora discutere, quello raccolto ieri dal Paris Saint Germain contro il Lorient. Soltanto Mauro Icardi ha tenuto a galla una squadra, al netto della grande mole di campioni che si ritrova in rosa, continua ad avvertire tutta una serie di problemi che toccherà all’allenatore Pochettino provare ad eliminare.

Soprattutto in ottica Champions, per il PSG sarà necessario capire come andare a migliore delle dinamiche tecniche sul campo che ancora adesso non scorrono in maniera troppo fluida. Anche l’espulsione di Sergio Ramos, che proprio in queste settimane aveva finalmente ritrovato il campo anche da titolare, sta facendo discutere in terra parigina.ù

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, dalla Costa Rica il commento sull’ultima di Navas

Un’altra delle questioni che tiene banco (dall’inizio della stagione, per la verità) è quella legata a Donnarumma-Navas. I due portieri, protagonisti di un’alternanza ormai consolidata anche nella mente del tecnico, continuano a darsi battaglia per un posto da titolare giornata dopo giornata. In queste settimane sembra Donnarumma abbia guadagnato terreno rispetto all’inizio dell’anno. E Navas?

LEGGI ANCHE >>> “Ci ha emozionati con un gesto…”: Dalma Maradona, il racconto da Soccavo

Ieri il portiere ex Real Madrid ha vestito la maglia da titolare in una partita che il PSG dovrà fare presto a dimenticare. E cosi anche dalla Costa Rica hanno commentato con grande amarezza il match dei parigini e la prestazione dell’estremo difensore: “Navas salva il pareggio, una partita in agonia per il PSG”, il commento del quotidiano costaricano ‘Teletica’.

Un elogio, quindi, per Keylor che in un paio di occasioni ha salvato il risultato, assolvendolo poi per la rete subita al 40′ da Thomas Monconduit.