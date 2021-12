La Juve dice no a Vlahovic e Scamacca: scelto il nuovo centravanti

Scamacca alla Juve? I bianconeri dicono no, così come sarebbe ormai pronto l’addio definitivo all’affare Vlahovic. Troppa concorrenza e prezzo del cartellino eccessivo per le casse bianconere

La Juventus sarebbe pronta a valutare nuovi obiettivi di mercato rinunciando in maniera definitiva all’affare Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina, valutato circa 60-70 milioni di euro, potrebbe lasciare la Viola a gennaio, ma con destinazione Premier League. Su Vlahovic, di fatto, resta forte l’interesse del Manchester City e del Tottenham.

La Juventus potrebbe rinunciare anche al possibile affondo su Scamacca, il quale difficilmente lascerà il Sassuolo a gennaio. Il club neroverde lo valuta circa 30 milioni di euro e non lo lascerà partire prima dell’estate. I bianconeri, quindi, sarebbero pronti a dirottare le loro attenzioni su Aubameyang.

Scamacca alla Juve: salta l’affare, bianconeri su Aubameyang

Aubameyang, in rotta con l’Arsenal, potrebbe dire sì alla corte della Juventus. I bianconeri potrebbero tentare l’affondo sulla base del prestito con diritto di riscatto senza obbligo. Il centravanti dei Gunners potrebbe arricchire il reparto offensivo bianconero di forza fisica e fiuto del gol.

Più lontana l’opzione Icardi: l’attaccante argentino, dopo le dichiarazioni di Pochettino difficilmente lascerà il PSG a gennaio. Il tecnico argentino vorrebbe trattenere l’ex Inter almeno fino alla prossima estate. La Juventus, dal canto suo, osserva interessata. Icardi ha una valutazione di circa 45-50 milioni di euro.