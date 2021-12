Serie A, la flop 11 della giornata 19: tonfo del Napoli, disastro Sassuolo

E’ terminata, con le gare di ieri, l’ultima giornata di Serie A. Crollo inaspettato del Napoli mentre in testa avanzano Inter e Milan.

Con la diciannovesima giornata di Serie A si è concluso ufficialmente il girone d’andata e le gare dell’anno solare 2021. L’Inter ha confermato il momento positivo, ma ha faticato più del previsto per battere, solo di misura, il Torino di Ivan Juric. Mantiene la scia il Milan che espugna Empoli e torna a segnare diversi gol. Dal posticipo serale arriva la nota clamorosa di giornata con il Napoli che crolla contro lo Spezia allo Stadio Maradona. Analizziamo i peggiori di questo diciannovesimo turno di serie A.

In porta, dopo un ottimo girone di andata, giornata assolutamente no per il portiere dell’Empoli Vicario. Mentre i compagni mettono più volte in difficoltà il Milan di Pioli, l’estremo difensore ne combina ‘di tutti i colori’ specialmente in occasione della doppietta di Kessie. Parlando della giornata no in casa Napoli non può mancare il brasiliano Juan Jesus: il centrale, dopo la gran prestazione di San Siro, decide la sconfitta dei suoi compagni con un clamoroso autogol ed una prestazione con tante incertezze.

Serie A, quante delusioni in giornata

Crollo inaspettato del Sassuolo nel derby contro il Bologna. La squadra di Dionisi crolla 3 a 0, in difesa si salvano in pochi e Gianmarco Ferrari è uno dei peggiori nel clamoroso tonfo. Stesso discorso di Vicario per il giovane Ampadu, letteralmente asfaltato dalle cavalcate di Pedro e Zaccagni. Completa il reparto il brasiliano Alex Sandro, deludente nonostante la vittoria della Juventus. Il terzino sinistro è il ‘punto debole’ della difesa bianconera e con un paio di pasticci rischia di rimettere in gara il Cagliari.

A centrocampo non è un top, ma è uno dei principali responsabili della giornata no in casa Venezia. Tessmann perde ogni confronto ed ad un certo punto Zanetti non può fare altro che mandarlo fuori in anticipo. A completare il centrocampo ci pensano due big: Ruslan Malinovskyi continua ad essere eternamente discontinuo, alterna grandi prestazioni a gare opache dove non riesce assolutamente ad incidere, probabile che incidano i costanti cambiamenti di Gasperini riguardo il suo ruolo e la sua presenza in campo. A proposito di discontinuità, dopo la fantastica gara di San Siro, Piotr Zielinski è una delle maggiori delusioni in casa Napoli. Impreciso e poco pericoloso viene sostituito in anticipo nella sconfitta contro lo Spezia.

Serie A, in attacco ancora presenti Napoli e Sassuolo

Sono le principali deluse di questa diciannovesima giornata e sono ancora presenti Napoli e Sassuolo. Vince probabilmente la palma di ‘peggiore di questa giornata’ il messicano Hirving Lozano: il giocatore spreca un paio di clamorose occasioni, una addirittura a porta vuota e non trova cosi la rete del pari. Oltre alle occasioni mancate, il giocatore nord-americano appare svogliato e mai decisivo per aiutare i compagni.

E’ tornato dal primo minuto dopo mesi di assenza, ma non è cambiato nulla. Ancora giornata storta per Jeremie Boga. L’attaccante è ‘invisibile’ e nonostante le occasioni e gli spazi creati da Berardi e Scamacca, fatica ad inserirsi nel gioco di Dionisi. Completa l’attacco Francesco Caputo, per lui gara difficile a Roma ma gara molto sottotono e una delle peggiori prestazioni delle ultime settimane. Ecco la flop 11 della diciannovesima giornata di Serie A:

Vicario; Ampadu,Juan Jesus, Ferrari, Alexsandro, Malinovskiy, Zielinski, Tessmann, Lozano, Caputo,Boga.