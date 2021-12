“Accordo rocambolesco!”: calciomercato, il Barcellona ha venduto il bomber

Incredibile affare in conclusione in Spagna: Luuk de Jong dal Barcellona al Cadiz, al termine della stagione. I dettagli.

Secondo le informazioni che giungono dalla Spagna, Barcellona, Siviglia e Cadice hanno trovato l’accordo per la cessione di Luuk de Jong al termine della stagione attuale. Il calciatore, in base a quanto racconta ‘AS’, non è preso in grande considerazione da Xavi e la società ha deciso di sacrificarlo sul mercato. Per tale ragione, a giugno 2022 cambierà casacca. L’accordo c’è tra società ma manca ancora il sì dell’olandese.

Luuk de Jong dal Barcellona al Cadiz, passando per Siviglia: l’affare

L’intenzione del Barcellona è ferma, poiché la cessione del 31enne permetterebbe di liberare un ingaggio pesante e facilitare economicamente l’arrivo in squadra di Ferran Torres già a gennaio. L’accordo con de Jong, giunto in squadra appena sei mesi fa, è fino a giugno 2022 ma le aspettative hanno deluso, infatti ha segnato una sola rete in 9 partite disputare. Inoltre, in Champions League il suo contributo è stato praticamente nullo.

Il calciatore è consapevole della poca stima di cui gode in questo momento, ma non ha ancora risposto alla possibilità di andare al Cadiz. Potrebbe essere interessante, anche perché sarebbe l’occasione per riscattarsi e avere a disposizione maggiore minutaggio. La squadra di Cadice ha proprio bisogno di un goleador per uscire dalla zona salvezza. Il ritorno al Siviglia al contempo è da escludere, e infatti gli andalusi dopo averlo ceduto al Barcellona hanno anche trovato la quadra e dato l’assenso per il passaggio al Cadiz. La parola dell’olandese sarà quella definitiva.