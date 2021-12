Donnarumma è tornato in Italia: incontro a sorpresa e location inaspettata

Donnarumma, reduce da un’altra delusione con la maglia del PSG, è tornato in Italia per andare a cena con il fratello Antonio.

Tappa in Italia a sorpresa per Gianluigi Donnarumma. Il portiere, rimasto in panchina nell’ultimo turno prima della sosta che ha visto il Paris Saint Germain pareggiare 1-1 con il Lorient, ha infatti raggiunto a Padova il fratello Antonio per passare insieme a lui qualche ora in totale serenità e mettere così da parte le delusioni vissute con la maglia del club parigino.

Donnarumma torna in Italia: a cena con il fratello Antonio

L’incontro, nel dettaglio, è avvenuto nel ristorante “L’ombra che Conta” di piazza San Martino ad Abano Terme con i gestori che hanno poi immortalato il momento pubblicando alcune loro foto sul profilo Facebook del locale. In seguito, Donnarumma è partito per le vacanze accompagnato dalla fidanzata Alessia Elefante. Il campionato in Francia ripartirà dal 7 gennaio, con il PSG che scenderà in campo due giorni più tardi per affrontare il Lione tredicesimo in classifica.

Per Donnarumma, finora, l’esperienza parigina ha regalato più amarezze che soddisfazioni: appena 8 presenze in Ligue 1, a cui vanno poi aggiunte le 3 totalizzate in Champions League. Un bottino troppo magro per il portiere, votato migliore giocatore dell’Europeo vinto dall’Italia ed escluso dalla formazione titolare ben 11 volte. Il dualismo con Keylor Navas, deciso dal tecnico Mauricio Pochettino, con tutta probabilità andrà avanti fino a maggio: poi, sarà tempo dei bilanci e delle decisioni irrevocabili.