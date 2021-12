Napoli, Spalletti ha già trovato il sostituto di Manolas

A Luciano Spalletti serve con urgenza un difensore. L’ultima idea del Napoli è Marash Kumbulla della Roma: le ultime.

La cessione di Kostas Manolas all’Olympiacos ha rovinato i piani del Napoli di Luciano Spalletti, costretto a fare i conti con una vera e propria emergenza. Tra infortuni e defezioni, i risultati sono mancati nelle ultime settimane. Ed l’inizio del 2022 si prospetta giù piuttosto complesso, vista la Coppa d’Africa. Mancheranno Koulibaly, Anguissa ed Osimhen. Insomma, il Napoli è senza spina dorsale. E tra le altre cose il roccioso difensore dei partenopei è fermo ai box da tempo visti i problemi fisici. Per questo motivo c’è urgenza di intervenire sul mercato in entrata già nella sessione di gennaio. I soli Rrahmani e Juan Jesus non bastano.

Calciomercato Napoli, idea Kumbulla per la difesa

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già al lavoro. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ l’ultimo nome finito nel mirino della dirigenza della SSC Napoli è quello di Marash Kumbulla della Roma.

L’ex Verona è alla caccia della continuità che sembra mancare con José Mourinho. Già in estate il centrale albanese era finito nei radar dei partenopei che adesso hanno l’urgenza di chiudere.