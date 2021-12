Calciomercato, l’inatteso ritorno del bomber: pazza idea in Serie A

Un attaccante potrebbe tornare già a gennaio in Serie A: c’è infatti la possibilità che Piatek approdi tra le fila del Torino

Sembrerebbe ormai sempre più vicina la possibilità di rivedere in Italia un attaccante che la Serie A la conosce bene. Il Torino è alla ricerca di una punta centrale, abile nel trovare il gol sotto porta, specialmente perché Andrea Belotti non sembra essere intenzionato a rinnovare il proprio contratto. Il ‘Gallo’ è in scadenza nel 2022 e Ivan Juric vorrebbe avere più certezze possibili nel reparto offensivo del suo Torino. Krzysztof Piatek è perciò nel mirino del club granata.

Calciomercato Torino, il colpo che può riportare Piatek in Serie A

Il Torino avrebbe avviato i primi contatti con un attaccante che ha già avuto modo, negli anni precedenti, di farsi notare in Serie A. Krzysztof Piatek, infatti, è approdato in Bundesliga il 30 gennaio 2020, firmando un contratto di cinque anni con l’Herta Berlino. Nel campionato italiano di massima serie l’attaccante ha vestito già la maglia del Genoa, con cui ha segnato in una sola stagione (2018/2019) ben 30 gol, tra campionato e Coppa Italia. Un rendimento in realtà poi calato al Milan dove in 18 gare ha segnato solo 4 gol.

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, però, ora la punta centrale classe 1995 può di nuovo mettersi in gioco sotto la guida di Ivan Juric. Il Torino infatti, oltre all’indecisione di Belotti per il rinnovo di contratto, vorrebbe non dover andare in emergenza nel proprio reparto offensivo. Per far fronte agli infortuni e per avere la tranquillità necessaria per affrontare una seconda parte di stagione intensa, il club avrebbe perciò avviato i contatti con l’intenzione di portare in rosa un attaccante che potenzialmente potrebbe aiutare la squadra a suon di gol.