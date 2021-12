“Anche con Mourinho…”: l’ipotesi che può cambiare il futuro del portoghese

Dalla Nigeria un clamoroso annuncio di calciomercato. La federazione ha contattato Josè Mourinho per allenare la propria nazionale.

L’avventura del tecnico della Roma Josè Mourinho è iniziata quest’estate ed ha vissuto importanti ‘alti e bassi’. Il tecnico giallorosso si è più volte lamentato per la rosa molto corta e la scarsa competitività rispetto a club del calibro di Inter, Milan o Juventus. Nonostante clamorosi scivoloni come quello in Conference League contro il Bodo Glimt la squadra capitolina è in piena lotta per l’Europa.

Nelle ultime settimane si è discusso riguardo la possibilità di un ritorno in Premier League con l’Everton sulle tracce del portoghese per la panchina, ma non solo. Nelle ultime ore sarebbe spuntato un clamoroso rumors riguardo l’ex tecnico di Chelsea, Inter e Real Madrid.

La Nigeria pensa a Josè Mourinho per la panchina

Tra pochi giorni inizierà la Coppa d’Africa ed una delle squadre più attese è senza dubbio la Nigeria, squadra con giocatori di talento come, ad esempio, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. La Nigeria è a caccia però di un nuovo tecnico visto il recente addio di Gernot Rohr. Il presidente della federazione nigeriana Amaju Pinnick ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di This Nigeria, importante portale locale:

“Abbiamo parlato con tre grandi tecnici, tra cui anche Mladen Krstajic che ha vinto in Israele. Stiamo facendo tutto il possibile e non dirò che non abbiamo parlato con Mourinho perché lo abbiamo fatto. Ci ha parlato anche il Ministro dello Sport e non c’è niente di male per noi”.