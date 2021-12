“Una perdita di tempo…”: Conte si sfoga, l’ex Inter senza freni in conferenza

Alla vigilia degli impegni del Boxing Day, Antonio Conte non le manda a dire in conferenza stampa. Ecco l’ennesimo sfogo dell’ex Inter

Il Covid torna a preoccupare il calcio italiano e non solo. Se in Serie A il caso Salernitana tiene banco, in Inghilterra la situazione non è delle più rosee. Tanti (e inevitabili) i rinvii che hanno colpito il calendario della Premier League, che adesso si prepara a tornare in campo per il canonico Boxing Day, con tre gare che saranno disposte tra il 26, il 28 dicembre ed il 1 gennaio.

Un tris di partite che preoccupa gli allenatori della Premier League. Su tutti, Antonio Conte: l’ex Inter ha vissuto una delle situazioni più complicate dell’ultimo periodo, con un vero e proprio focolaio che ha investito il suo Tottenham. E dopo aver preso di mira la UEFA (per i fatti di Conference League), il trainer leccese non si è trattenuto dinanzi alle nuove disposizioni del campionato inglese.

Conte, che sfogo in conferenza: “È stata una perdita di tempo”, attacco alla Premier League

Così in conferenza stampa, Conte è stato chiaro nei confronti della Premier League: “Parlare con loro è stata una perdita di tempo… Quando davanti a te hai un muro, puoi chiedere e dire quello che vuoi. È tutto inutile, però, ogni decisione è stata già presa”. Parole dure, quelle dell’ex Inter, che ha raccontato così la riunione tra FA e club per discutere sul prosieguo del campionato.

“Nel nostro incontro ognuno di noi ha provato a parlare e a raccontare le rispettive necessità – continua Conte – Anche altri allenatori hanno provato ad argomentare e a discutere con il campionato. È stato inutile, credo che ormai fosse stato già tutto deciso”.