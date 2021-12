Capello non si trattiene: frecciata a Cassano e Adani

Nel corso di un’intervista Fabio Capello ha parlato del gioco della Juventus ed ha difeso il tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport l’ex tecnico Fabio Capello ha parlato di tanti temi ed in particolare ha difeso il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Quest’ultimo ha, recentemente o meno, spesso ricevuto attacchi da parte di Antonio Cassano e Lele Adani, protagonisti su Twitch con la Bobo Tv.

Dopo un inizio abbastanza faticoso la squadra bianconera si è risollevata ed ha terminato il 2021 non troppo distante dall’ambita zona Champions League, con Atalanta e Napoli come prossimi obiettivi. Juventus-Napoli si terrà ad inizio 2022 e subito sarà una sfida decisiva per entrambe le squadre.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Capello e la velata critica nei confronti della Bobo Tv

Alla rosea il tecnico ha rilasciato interessanti dichiarazioni che sono apparse a tanti come una frecciata a Daniele Adani ed Antonio Cassano. Ecco le sue dichiarazioni:

LEGGI ANCHE >>> “Lo devo dire, purtroppo…”: Mondiali, confessione scottante di Mancini

“Le critiche ad Allegri? Chi parla così, spesso fa riferimento a Guardiola e ai suoi principi di 15 anni fa (riferimento in particolare ad Adani e Cassano), mentre ora il calcio d’avanguardia è il calcio tedesco. Loro sono i critici che pensano si debba obbligatoriamente partire da dietro, in ogni azione”.