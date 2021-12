“Il Milan non mi ha…”: Calhanoglu, nuovo attacco ai rossoneri

In occasione di un’intervista Hakan Calhanoglu, oggi all’Inter, è tornato sull’addio al Milan durante la scorsa estate.

Per Calhanoglu si è conclusa la prima parte di stagione con l’Inter. Il calciatore turco ha vissuto momenti di alti e bassi fino a diventare un perno della squadra diretta da Simone Inzaghi e tra i più acclamati dai tifosi. Un percorso naturale di adattamento al nuovo ambiente, sebbene la città sia rimasta sempre la stessa: soltanto metà anno fa, il calciatore difendeva la casacca rossonera. Anche per questo all’inizio c’è stato un leggero scetticismo, ma i rapporti con il Milan si sono interrotti in modo così brusco che Calhanoglu non pare ripensare al passato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Calhanoglu torna sull’amaro addio al Milan

Intervenuto all’emittente ‘S Sport’, il giocatore dell’Inter è tornato sulle dinamiche della separazione con il Milan: Ci sono tante ragioni dietro alla mia partenza, ma il Milan non le ha mai spiegate. All’Inter mi hanno accolto benissimo, ora conosco anche l’italiano. Abbiamo una grandissima rosa, più forte di quella dei rossoneri”.

LEGGI ANCHE >>> “L’hanno fatto per 12 anni…”: Moggi, nuovo attacco all’Inter

Hakan ha spiegato anche del periodo di adattamento di cui ha avuto bisogno per assorbire le novità relative anche al nuovo ruolo che occupa in campo: “Inzaghi mi voleva molto. Al Milan giocavo da 10, mentre ora mi alterno tra 6 e 8. Ho fatto fatica ad adattarmi ma ho trovato la mia posizione. Mi trovo molto bene, perché mi piace prendere la palla da dietro e giocare”. Ciò spiega come mai all’inizio Calhanoglu abbia dovuto comprendere le novità e le richieste e adesso si trova in un momento piuttosto brillante.