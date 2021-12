“L’hanno fatto per 12 anni…”: Moggi, nuovo attacco all’Inter

Il rapporto tra l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi e l’Inter continua ad essere negativo. Duro attacco al club nerazzurro.

Luciano Moggi non è mai stato un grande estimatore dell’Inter. L’ex dirigente ha sempre lanciato frecciate al club nerazzurro e, soprattutto dopo Calciopoli, ha pesantemente attaccato una società, a suo dire, colpevole come le altre. Oltre a ciò in diverse occasioni Moggi ha attaccato l’operato della società dell’allora presidente Massimo Moratti, colpevole di non aver realizzato un buon operato.

Attraverso le colonne di Libero Moggi è tornato a parlare del club nerazzurro, ha parlato dell’ormai famosa questione passaporto con il club nerazzurro uscito indenne dalle accuse per i passaporti falsi per l’ormai ex calciatore Alvaro Recoba. Questo, ma non solo con l’ex dirigente letteralmente scatenato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Moggi, duro attacco nei confronti dell’Inter

Il club nerazzurro è campione d’Italia in carica e negli ultimi anni ha avuto una grande crescità, sia come società che come ‘parco giocatori’, ma Moggi non ha dimenticato il passato. L’ex dirigente di Juve e Napoli ha ricordato gli errori commessi nella gestione di Massimo Moratti. Ecco le sue pungenti dichiarazioni:

LEGGI ANCHE >>> “Anche con Mourinho…”: l’ipotesi che può cambiare il futuro del portoghese

“Sarebbe meglio fare il raffronto tra la dirigenza che c’era un tempo e quella attuale per capire il perché di questa rinascita dell’Inter. E per questo basterebbe ricordare l’Inter dei ‘tempi Morattiani’, che ha bruciato un allenatore come Lippi, diventato poi campione del mondo o Gian Piero Gasperini che da tempo sta dimostrando di essere uno dei migliori allenatori d’Italia, e per finire cambiava dal 1994 al 2006 ben 25 allenatori senza mai adeguarsi alle loro caratteristiche. Brava però a costruirsi un passaporto falso per utilizzare un giocatore, Recoba, da extracomunitario a comunitario”.