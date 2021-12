Inter, mani nei capelli per Inzaghi: la confessione fa tremare Marotta

Il difensore dell’Inter Skriniar ha parlato al Corriere della Sera riguardo il suo futuro in nerazzurro, toccando anche il tema del rinnovo.

La situazione rinnovi in casa Inter si sta piano piano sbloccando. Sebbene alcune situazioni restino in bilico, come quella di Perisic, altre situazioni, tipo Dimarco, si sono fortunatamente concluse in maniera positiva per entrambe le parti.

Un’altra situazione che invece è ancora in via di definizione è quella di Milan Skriniar. Sebbene il contratto del giocatore sia in scadenza nel 2023, ci sono state diverse voci che vedevano le parti sedute al tavolo per iniziare le trattative.

A chiarire, gelando i tifosi nerazzurri, è stato però lo stesso Skriniar che, dalle colonne del Corriere della Sera, ha puntualizzato: “Non abbiamo ancora parlato di rinnovo. Ho un contratto fino al 2023 e semplicemente non ne stiamo ancora parlando.”

Skriniar e le sirene estere che preoccupano l’Inter

Sebbene il tempo e i margini di trattativa ci siano tutti, Skriniar non ha escluso che gli piacerebbe provare un’esperienza all’estero. “All’Inter sto bene.” ha dichiarato il difensore.” Ma nella carriera non si sa mai. Per adesso sono un calciatore nerazzurro, ma un’esperienza all’estero non è mai male.”

Parole che potrebbero far scattare un piccolo campanello d’allarme per Marotta e Inzaghi. Proprio nei confronti di quest’ultimo però Skriniar ha avuto parole al miele: “Con Inzaghi siamo più ‘liberi’, lo si vede in campo. Con lui ci troviamo bene, si scherza come con un compagno di squadra.”