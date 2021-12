“Ha una tecnica che…”: Mondiali, Mancini confessa il colpo in attacco

Il Ct della Nazionale Mancini parla dei play-off di marzo, spendendo parole al miele nei confronti di Joao Pedro che sogna la convocazione.

La vittoria dell’Europeo, per il Ct Roberto Mancini, ha rappresentato una “cosa straordinaria: abbiamo reso felici milioni di persone”. Ora, però, la Nazionale guarda avanti. A marzo, per la precisione, quando si terranno i play-off valevoli per qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar. Una doppia sfida con Macedonia e la vincente tra Portogallo e Turchia che l’Italia non può permettersi di fallire se vuole evitare di rivivere le stesse emozioni provate nel 2017.

Mondiali, Mancini spende parole al miele verso Joao Pedro

A gennaio, con tutta probabilità, si terrà uno stage di preparazione a cui potrebbero prendere parte anche giocatori non presenti nella rosa protagonista della cavalcata estiva. “Questo dipende – ha detto ai microfoni di Sky Sport – anche dal momento del campionato. Ci può essere chi è più in forma di un altro. La cosa più importante sarà averli tutti sani. Ci sono tanti giocatori che sono ancora in una fase di miglioramento e possono arrivare più forti. La nostra squadra può dare ancora tanto”.

Tra i possibili convocati c’è Joao Pedro, che sta provando a trascinare il Cagliari verso la salvezza con i suoi 9 gol e 3 assist in 19 presenze in campionato. Le porte della Nazionale, per lui, sono aperte come confermato dallo stesso Mancini. “Gioca in Italia da tanti anni, sappiamo tutti che ha qualità tecniche elevate”. In attesa di una chiamata anche Luiz Felipe e Roger Ibanez, che di recente hanno lanciato diversi segnali al Ct.