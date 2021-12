Balotelli spiazza Mancini: l’ultima ‘balotellata” in Turchia

Mario Balotelli ha inteso festeggiare una delle due reti di Akgun al Galatasaray con un ‘calcio’ a mo’ di carezza per il compagno di squadra

L’Adana Demirspor di Vincenzo Montella e Mario Balotelli continua a procedere spedito in campionato. La formazione turca ha raggiunto la terza vittoria consecutiva in campionato e in virtù di ciò ha conquistato il quarto posto in classifica, a soli tre punti dall’Istanbul Basaksehir, terzo in classifica.

Adana Demirspor, l’ultima goliardia di Balotelli: calcio in testa al compagno per festeggiare il gol

Balotelli sta recuperando la forma migliore ma non smette mai di essere ‘sorprendente’. L’attaccante italiano ha festeggiato in un modo un po’ particolare una delle due reti di Akgun che hanno consentito alla sua squadra di battere il Galatasaray di Fatih Terim per 2-0. Al tecnico ex Milan e Fiorentina, l’ex Manchester City aveva mostrato vicinanza con una storia su Instagram poi immediatamente rimossa in seguito ad alcuni episodi che hanno visto coinvolto la formazione di Istanbul nella precedente gara di campionato.

Dopo una delle due reti siglate dal classe 2000 arrivato in prestito proprio dal Galatasaray, Balotelli per far avvertire la sua gioia al compagno ha pensato bene di dargli un calcio alla nuca. Nulla di violento, chiaramente, l’italiano ha accompagnato la gamba alla testa di Akgun. Un calcio a dire il vero a mo’ di carezza, quel che è certo è che Mario Balotelli a 31 anni rimane ancora imprevedibile come dieci anni fa.

Pochi giorni fa – ricorda ‘Fanpage’ – aveva nuovamente fatto parlare di sé per uno scherzo al compagno Matias Vargas. In un video di pochi giorni fa, infatti, l’italiano ha appoggiato sulla testa dell’argentino una mutanda. Tutto ciò mentre Mancini deve decidere se richiamarlo o meno in Nazionale.

Tuttavia il suo rendimento potrebbe convincere Roberto Mancini ad offrirgli una chance. Il calciatore confida ancora di recuperare la Nazionale per far ricredere i tifosi e dimostrare di essere ancora in grado di poter essere utile. Da quando si è trasferito in Turchia ha fatto 7 gol in 19 partite.