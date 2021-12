Milan, il 2022 di Pioli inizia con una buona notizia: torna per il big match

Migliorano le condizioni di Ibrahimovic. Lo svedese tornerà a disposizione per la gara che vedrà il Milan affrontare la Roma il 6 gennaio.

Lo ha ricevuto in anticipo il regalo di Natale che Stefano Pioli attendeva di più. Nella giornata di oggi infatti, stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno escluso complicazioni. Lo svedese, assente domenica nell’ultimo turno prima della sosta a causa di un sovraccarico muscolare, ci sarà quindi nella sfida del 6 gennaio che vedrà i rossoneri affrontare la Roma.

Milan, Ibrahimovic rientra contro la Roma

Una partita che i rossoneri non possono permettersi di sbagliare. La squadra, dopo aver battuto con qualche difficoltà l’Empoli, vuole restare in scia dell’Inter al momento distante 4 punti e punta a ricominciare la stagione nel migliore dei modi. Nell’occasione ritroverà il proprio totem offensivo, autore fin qui di 7 reti e 2 assist in 11 presenze in Serie A. Numeri che testimoniano l’importanza di Ibrahimovic all’interno degli schemi tattici di Pioli.

Il suo contratto scadrà a giugno e l’attaccante ha già lanciato diversi segnali a Paolo Maldini, spiegando di voler continuare ad indossare la maglia rossonera anche nei prossimi anni. L’incontro decisivo tra le parti, con tutta probabilità, avrà luogo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Discorsi lontani, comunque: ora l’attenzione è tutta rivolta al campionato.