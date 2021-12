Kessie stravolge il Milan, la nuova decisione di Pioli

Kessie è pronto a riprendere in mano il Milan in vista della seconda parte di stagione. Dopo la doppietta contro l’Empoli il centrocampista sarebbe pronto a stravolgere tatticamente i piani di Pioli

La doppietta contro l’Empoli ha rilanciato ufficialmente Kessie nei nuovi piani tattici di Pioli. Di fatto, il tecnico rossonero sarebbe pronto a valutare il centrocampista ivoriano nel nuovo ruolo di trequartista alle spalle delle punte. Una novità tattica che potrebbe coincidere con Tonali e Bennacer nella linea mediana e l’esclusione dall’undici titolare di Brahim Diaz.

Una svolta che potrebbe entrare nel vivo in maniera immediata e potrebbe confermarsi per tutta la seconda parte della stagione. Una variante tattica che permetterebbe al Milan di acquistare maggiore solidità e dinamismo anche in fase di non possesso. Detto questo, tiene banco il capitolo rinnovo. Bisognerà capire quali saranno le intenzioni del centrocampista in vista di gennaio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il rinnovo di Kessie con il Milan potrebbe entrare subito nel vivo

Il Milan potrebbe cercare di risolvere la grana rinnovo di Kessie già in vista del mese di gennaio. Il club rossonero vorrebbe anticipare le operazioni per non rischiare di perdere il centrocampista a costo zero in vista dei prossimi mesi. Sull’ivoriano, come noto, resta forte l’interesse del Tottenham di Conte.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali, rischio inaspettato per l’Italia: FIGC pronta a intervenire

Dal punto di vista tattico, Pioli potrebbe confermare Kessie nel ruolo di trequartista per incrementare il numero dei gol dei centrocampisti. Il tecnico vorrebbe sfruttare con maggiore costanza e continuità le abilità d’inserimento dell’ex Atalanta.