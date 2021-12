Calciomercato Lazio, addio Acerbi? Arriva l’annuncio del difensore

Dopo le polemiche con i tifosi della Lazio, Acerbi ha parlato del suo futuro durante un’intervista rilasciata a Sky Sport.

La Lazio ha battuto il Venezia nell’ultima gara prima della sosta natalizia. I biancocelesti hanno guadagnato punti nella lotta per qualificarsi alle competizioni europee della prossima stagione grazie al successo del Penzo. Le reti dei capitolini sono state siglate da Pedro, Acerbi e Luis Alberto.

Proprio Acerbi è sotto la lente d’ingrandimento in casa biancoceleste a causa di una polemica in corso con i sostenitori capitolini. Un gruppo organizzato della tifoseria della Lazio ha chiesto la cessione del difensore. In passato già ci sono stati alcuni episodi contrastanti, ma la scelta del calciatore di non andare sotto il settore ospiti del Penzo è stata la classifica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Acerbi sul suo futuro: “Il mio 2022 sarà ancora alla Lazio”

In questi giorni sono circolate tante indiscrezioni su una presunta cessione di Acerbi. E’ lo stesso difensore a parlare del suo futuro in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Il mio 2022 sarà ancora alla Lazio? Sì, certo. Premier? In passato ho avuto l’occasione di andarci, mi sarebbe piaciuto. E’ il campionato più affascinante”.

Acerbi ha poi concluso il suo intervento, parlando di Nazionale: “Vittoria dell’Europeo? E’ stata una soddisfazione che ci porteremo dietro tutta la vita. E’ stato fantastico vincerlo, però adesso c’è anche il pensiero di qualificarsi al Mondiale. Il sorteggio non è stato semplicissimo, ma ci vuole ancora qualche mese”.