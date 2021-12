Lazio, la cessione di Luis Alberto regala il nuovo esterno offensivo

La Lazio potrebbe valutare la possibile cessione di Luis Alberto già in vista dell’imminente sessione di calciomercato invernale. Il centrocampista spagnolo potrebbe essere sacrificato dinanzi a un’offerta irrinunciabile

Altra esclusione dal primo minuto nell’ultima sfida contro il Venezia, e punto interrogativo sul futuro di Luis Alberto in vista del mese di gennaio. Rapporti leggermente tesi tra l’ex Barcellona e Sarri, il quale continua a escludere il numero dieci biancoceleste dall’undici titolare.

Questioni tattiche o di equilibrio, ma la sensazione è che difficilmente Luis Alberto accetterà questa situazione serenamente anche in vista della seconda parte di stagione. Sarri continua a preferirgli Basic, ma non è escluso che Luis Alberto punti i piedi e decida di cambiare aria già nel corso delle prossime settimane. La Juventus osserva interessata, resta viva l’idea di scambio con Arthur, anche se non sono trapelate nuove conferme sul possibile affare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, cessione Luis Alberto e nuovo esterno offensivo: i piani di Sarri

Il possibile addio di Luis Alberto potrebbe concretizzarsi di fronte a un’offerta da circa 50 milioni di euro. La Juventus sarebbe pronta ad aprire alla trattativa solamente con la formula del prestito con diritto di riscatto (senza obbligo). Sul numero dieci della Lazio restano alla finestra anche Milan e Inter, con Simone Inzaghi pronto a coltivare il suo personale sogno di gennaio.

LEGGI ANCHE >>> “Cosa vado a fare?”: Juve, il retroscena di Palmeri su Icardi

In casa Lazio, quindi, si studia la possibile e potenziale rivoluzione. Il sacrificio di Luis Alberto servirà per rinforzare le corsie esterne d’attacco. Difficile arrivare a Boga, inseguito anche dall’Atalanta. Restano vive le candidature di Berardi e Orsolini, mentre in difesa starebbe tornare di moda Rugani, ai margini del progetto della Juventus e nelle scelte tattiche di Allegri.