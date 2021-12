“Contatti per il bomber…”: Fiorentina, colpo di scena in arrivo a gennaio

La Fiorentina possibile regina del mercato? Dopo Ikone, i viola sono a caccia di un bomber: contatti per un attaccante della nostra Serie A

Sedici gol in diciannove giornate sono tanti, anche se il tuo nome è destinato a diventare quello di un top player. Lo sa bene la Fiorentina, che attraverso Dusan Vlahovic sta vivendo l’ennesimo astro nascente passato dalle parti di Ponte Vecchio. Il serbo è ormai il principale desiderio di mercato dei top club europei e, iniziare a programmare un futuro senza di lui, è un problema che esiste all’interno della dirigenza toscana.

Anche perché, la necessità di un attaccante è doppia, considerando i ricambi a disposizione di Vincenzo Italiano. Il russo Kokorin non ha mai ingranato e serve aggiungere un vice-Vlahovic (capace, magari, di raccoglierne appieno l’eredità in caso di addio) da aggiungere quanto prima in questo mercato invernale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Capello non si trattiene: frecciata a Cassano e Adani

Fiorentina scatenata sul mercato? Contatti per Nzola dello Spezia

Come raccontato da ‘La Nazione’, la Fiorentina ha ampliato il proprio casting per l’attacco. Non solo Borja Mayoral, ma anche e soprattutto Mbala Nzola. Il bomber di proprietà dello Spezia è uno dei possibili candidati per il mercato invernale dei viola, con la dirigenza gigliata che avrebbe già riallacciato i rapporti con quella ligure per intavolare una possibile trattativa.

Stimato da Italiano (suo mentore, lo scorso anno, allo Spezia), Nzola può rappresentare un’opzione low-cost per l’attacco della Fiorentina. Qualche dubbio resta sulla tenuta caratteriale del ragazzo, ma secondo il quotidiano toscano le parti dialogano su una possibile cessione in prestito, con obbligo di riscatto.