Juve, 55 milioni dalla cessioni: quattro addii imminenti

Il piano cessioni della Juve potrebbe partire dall’addio certo a due centrocampisti. Occhio, però, a due possibili addii a sorpresa per cercare di far cassa e finanziare il mercato di gennaio e della prossima estate

Non solo Ramsey, la Juventus valuterà con estrema attenzione anche il possibile e immediato addio di Arthur. Il centrocampista brasiliano piace alla Lazio, ma anche a diversi club di Liga e Premier League. La Juve potrebbe aprire all’addio dell’ex Barcellona solamente di fronte alla formula del prestito con diritto di riscatto.

Di fatto, Arthur pesa a bilancio in maniera vertiginosa, ed è impensabile che una nuova squadra possa mettere sul piatto un’offerta da circa 50 milioni per strappare il giocatore a titolo definitivo alla Juve. I bianconeri ci sperano, ma il ds Cherubini è già pronto a valutare la questione già dalle prossime settimane.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cessioni Juve, la verità su Rabiot e occhio a Kulusevski e McKennie

Non solo Ramsey e Arthur: attenzione anche al futuro di Rabiot e a quello di Kulusevski e McKennie. Il francese potrebbe lasciare la Juve di fronte a un’offerta da 12-15 milioni, mentre uno tra McKennie e Kulusevki potrebbe essere sacrificato per far cassa.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali, rischio inaspettato per l’Italia: FIGC pronta a intervenire

L’esterno svedese, nel dettaglio, potrebbe essere ceduto di fronte a un’offerta da 40 milioni di euro per poi rinvestire il guadagno in un nuovo centravanti. Kulusevski, più altri tre addi: questo il possibile piano mercato della Juve di gennaio, il quale potrebbe portare un incasso da 55 milioni di euro complessivi.