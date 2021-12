Inter da record? Ecco il dato che ‘umilia’ gli ex Conte e Mourinho

Simone Inzaghi è ad oggi il tecnico che ha la migliore media punti nella storia dell’Inter: superati Antonio Conte e José Mourinho.

L’avventura di Simone Inzaghi con l’Inter è cominciata nel migliore dei modi. L’ex tecnico della Lazio ha raccolto al meglio l’eredità di Conte, riuscendo fin da subito ad evitare anche quel fisiologico calo di motivazioni che colpisce molte squadre dopo la vittoria di un titolo.

Inzaghi, coadiuvato da un intelligentissimo mercato da parte di Marotta, è stato in grado di mantenere l’Inter ai vertiti in campionato e a piazzare la qualificazioni agli ottavi di Champions. A dargli ragioni anche i numeri con una statistica che, sebbene non valga un trofeo, può comunque far sorridere il tecnico.

L’ex tecnico della Lazio è infatti, come riporta Libero, al momento il tecnico con la migliore media punti. Prendendo in esame il dato dei tecnici che hanno diretto almeno 10 partite dei nerazzurri, Inzaghi svetta con una media di 2,24 punti a partita.

Inzaghi meglio di Conte e Mou? Parlano i numeri

La statistica mette Simone Inzaghi in prima posizione, davanti ad un nome inaspettato. Quello di Leonardo. L’attuale ds del PSG nei suoi sei mesi sulla panchina dell’Inter, nella stagione 2010-11, quella del post-triplete, ottenne nelle 23 partite sulla panchina dei nerazzurri, una media di 2,16 punti a partita.

Dietro Leonardo troviamo invece l’eroe del triplete Josè Mourinho, oggi alla Roma, che è ‘fermo’ a quota 2,12, a pari media punti con l’attuale Commissario Tecnico dell’Italia Roberto Mancini. Per l’ultimo tecnico prima di Inzaghi, Antonio Conte, media punti invece di 2,11 che lo rende solo quinto in questa particolare classifica.