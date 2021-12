Pirlo è pronto a tornare: l’ex club lo rivuole in panchina

Pirlo è pronto per tornare in panchina. Il club italiano da allenare sarebbe una vera sorpresa per tutti i tifosi. Il presidente ha anche lanciato un segnale.

Pirlo torna ad allenare? Per l’ex Juventus potrebbero presto aprirsi nuovamente le porte di un altro spogliatoio italiano. Dopo l’amaro epilogo del rapporto lavorativo con i bianconeri, il suo nome è iniziato a circolare prepotentemente tra svariati club. Dapprima il Barcellona come successore dell’ormai ex Koeman (rimpiazzato poi da un altro ‘maestro’ del centrocampo, Xavi). Poi non sono mancate suggestioni che lo han visto addirittura diretto in Arabia Saudita, all’Al-Nassr.

Non è mistero il fatto che Andrea Pirlo, ora svincolato, ha voglia di allenare e sta solo aspettando l’occasione giusta per rimettersi in carreggiata. Una chance può arrivare nuovamente dall’Italia: in questo caso si materializzerebbe una inaspettata ‘staffetta’ tra amici. Difatti Seriebnews ci rivela una nuova ed interessante pista.

Pirlo, il ritorno che non ti aspetti: Brescia interessato all’ex Juventus

Pirlo, per il Brescia un’idea che sa di sogno. Attualmente ‘disoccupato’ (calcisticamente parlando), si è lasciato con la Juventus in modo un po’ inaspettato. Nonostante ben due trofei conquistati, così come il piazzamento valevole per la Champions League, il campione del Mondo non ha convinto del tutto Agnelli, che ha virato con decisione sul ritorno di Allegri. Coppa Italia e Supercoppa non sono bastate a Pirlo, il cui rendimento un po’ ballerino in campionato è costato il decimo scudetto di fila alla Juve.

Comunque, Pirlo sta ad ogni modo racimolando una fila di pretendenti che hanno apprezzato il suo modo di lavorare che, unito al profilo di indiscussa leggenda del calcio italiano, lo rendono più che appetibile.

Secondo quanto riportato da Seriebnews, il Brescia di Cellino starebbe sondando l’ex come nuovo possibile allenatore. Ex perchè Andrea Pirlo a Brescia è di casa, avendoci vissuto le giovanili ed i suoi primi anni nel calcio professionistico (1995-1998).

“Con me sono sempre tutti in discussione”, ha affermato il patron del club lombardo al Giornale di Brescia. Non è certo quindi che l’attuale tecnico Filippo Inzaghi, resti con certezza sulla panchina nel futuro di questa società.

Per Pirlo si tratterebbe di una soluzione accattivante, anche se preferirebbe la Serie A. Ma il Brescia sta dimostrando di avere tutte le carte in tavola per lottare per la promozione.