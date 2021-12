Atalanta, primo colpo per Gasperini: domani le visite mediche

Primo colpo di calciomercato per l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il club nerazzurro ha ‘chiuso’ per l’esterno d’attacco Jeremie Boga.

Il calciomercato invernale inizia con il botto e la prima squadra a chiudere per un grande colpo è l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il club nerazzurro è conosciuto per avere un atteggiamento ‘difensivo’ nelle sessioni di mercato con l’obiettivo di resistere alle offerte per i propri gioielli, ma stavolta non è andata cosi.

E’ in dirittura d’arrivo l’acquisto di Jeremie Boga, grandissimo colpo per la squadra orobica, ormai costantemente nelle parti alte della classifica di Serie A. Come riporta Sky Sport il giocatore effettuerà nella giornata di domani le visite mediche di rito, il primo passo per diventare poi ufficialmente (all’apertura della sessione invernale di calciomercato) un calciatore dell’Atalanta. Tifosi in estasi per quello che risulta essere un grandissimo colpo per i nerazzurri.

Atalanta, le cifre per arrivare a Boga

La società nerazzurro ha effettuato un importante esborso per arrivare a Boga ed anche il Sassuolo esce ‘vittorioso’ dalla trattativa. Boga infatti, si è trasferito al club nerazzurro per circa 22 milioni di euro più bonus, una grandissima cifra per un giocatore da tempo in uscita e che ‘non vedeva l’ora’ di salutare la società emiliana.

Nonostante il grande acquisto l’Atalanta non potrà contare ‘subito’ per il suo gioiello in quanto Boga è presente nella lista dei convocati della Costa d’Avorio per la prossima Coppa d’Africa e quindi, nel mese di gennaio, sarà impegnato fuori dai confini europei. Una tegola importante ma non fondamentale per Gasperini che può contare su diverse scelte in quel particolare reparto.