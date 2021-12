Vlahovic, la richiesta monstre che lo allontana dalla Premier League

Molte squadre della Premier League vogliono portare in Inghilterra Vlahovic, ma le richieste del cifro sono elevatissime.

La Juventus ha concluso il girone di andata a quattro punti dall’Atalanta, che occupa il quarto posto. I bianconeri, nonostante un gioco latente, sono riusciti a recuperare punti con il passar delle giornate sulla zona Champions League. ‘La Vecchia Signora’ alla ripresa sfiderà il Napoli, in un match fondamentale per entrambe le squadre.

I dirigenti juventini hanno più volte espresso la volontà di non prendere nuovi calciatori in questo mercato di gennaio, ma alcuni nomi stanno continuando a circolare. La Juventus vorrebbe rinforzare sia il centrocampo che l’attacco. Se Zakaria è il nome principale per la mediana, Vlahovic è quello per il reparto offensivo.

Vlahovic vuole 12 mln a stagione: richiesta che spaventa City, Arsenal e Chelsea

Il centravanti della Fiorentina nel 2021 è stata un’autentica macchina da gol, riuscendo a siglare la bellezza di 33 reti. Vlahovic ha attirato a sè l’attenzione dei maggiori club europei. La scorsa estate era tutto fatto per andare all’Atletico Madrid, ma poi c’è stato il dietrofront del calciatore serbo.

Su Vlahovic ci anche tante squadre della Premier League: Mancheser City, Arsenal e Chelsea. Queste squadre hanno una potenza economica molto superiore rispetto alla Juventus, ma la richiesta del calciatore, secondo il ‘Daily Star’, di 12 milioni di euro a stagione sta facendo riflettere queste squadre. Il centravanti, quasi sicuramente, rimarrà a Firenze a gennaio, ma è pronto a far scatenare una terribile asta la prossima estate.