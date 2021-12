Conte e il ritorno in Serie A: l’annuncio che spiazza i tifosi

Conte, allenatore del Tottenham da diverse settimane, non ha resistito e ha rilasciato una dichiarazione inaspettata sulla Serie A

Antonio Conte è approdato al Tottenham dopo l’avventura biennale all’Inter, coronata con la vittoria da parte del club nerazzurro dello scudetto. Il tecnico, infatti, ha potuto così sottoscrivere nel proprio curriculum il periodo trascorso a Milano, con cui ha reso nuovamente Campione d’Italia l’Inter, cosa che non accadeva da bene dieci anni. Ha poi deciso di trasferirsi appunto al Tottenham che oggi, nel cosiddetto Boxing Day, è sceso in campo contro il Crystal Palace per continuare il proprio percorso al meglio in Premier League. Giornata particolarmente proficua allora per l’allenatore che ha ha vinto grazie ai suoi con un sonoro 3-0.

Conte e la dichiarazione inaspettata: “Serie A? Magari tornerò”

Ciò che Antonio Conte è riuscito a realizzare nella sua permanenza all’Inter, in soli due anni, non è stata una cosa da poco o comunque semplice da compiere. L’allenatore infatti ha fatto sì che il club vincesse, creando un gruppo solido e compatto, il titolo di Campione d’Italia alla sua seconda stagione. Approdato, in seguito, al Tottenham ha voluto rimettersi in gioco in Premier League e oggi, nel Boxing Day, gli Spurs hanno affrontato il Crystal Palace, vincendo 3-0.

A fine match, ai microfoni di ‘Sky Sport’, Conte ha però rilasciato una dichiarazione abbastanza inaspettata, facendo riferimento proprio all’Inter salutata da poco tempo: “La continuità dell’Inter fa piacere, perché è la continuità di un lavoro iniziato e adesso stanno continuando a farlo in maniera egregia. C’è solo da complimentarsi. Credo che l’Inter abbia posto le basi per costruire qualcosa di importante e stare lì per tanti anni. Adesso sta alle altre inseguire. Magari tornerò un giorno per provare a ribaltare un’altra volta i pronostici“.