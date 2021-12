“Lo vogliamo per i nostri figli”: Mondiali, l’Italia ha già avvisato Ronaldo

A marzo l’Italia dovrà affrontare i play-off per qualificarsi al Mondiale in Qatar. Bonucci ha parlato di una possibile sfida con Ronaldo.

E’ stato un anno meraviglioso per lo sport italiano. Tutto è cominciato con la vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia di Mancini. Gli azzurri sono riusciti a sovvertire i pronositici grazie alla forza del gruppo e al gioco, ma nei mesi finali del 2021 non hanno ottenuto il pass per il Mondiale .

L’Italia è arrivata seconda dietro alla Svizzera nel proprio girone e per volare in Qatar dovrà superare i play-off di marzo. La squadra di Mancini dovrà affrontare la Macedonia del Nord in semifinale e in una possibile finale la vincente dell’altra gara del girone tra Turchia ed il Portogallo di Ronaldo. Bonucci, ai microfoni di ‘Rai Sport’, ha parlato così degli spareggi: “Disputeremo due grandi partite prima con la Macedonia e poi in finale”.

Italia, Bonucci sul Mondiale: “Lo vogliamo per i nostri figli”

Il difensore ha poi proseguito: “Il Mondiale lo vogliamo per i nostri figli. Ronaldo? Ci siamo sentiti, abbiamo detto che bisogna vincere prima le semifinali, per poi sfidarci. Tutto quello che succedo in campo resta lì, lui tanto sa che le prende (ride ndr). Giocare a Palermo per noi sarà importante, considerando che lì ci saranno tantissimi tifosi a spingerci verso la vittoria”.

Bonucci conclude il suo intervento così: “Europeo? Ho scoperto di vivere il calcio in maniera diversa. E’ stato fisiologico quello che è successo dopo l’Europeo, disputare partite che contavano meno ci ha portato a subire qualche schiaffo ma poi non abbiamo avuto il tempo necessario per riprenderci. A marzo sono sicuro che avremo preso insegnamento dagli errori commessi negli ultimi mesi”.