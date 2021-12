Mondiali, sorpresa per Mancini: inaspettata ‘promessa’ al Portogallo

Mondiali, sorprendente dialogo tra Bonucci e Ronaldo in vista dei playoff. Il ct Mancini come la prenderà?

Mondiali, i playoff si avvicinano. Un inatteso ed alquanto sorprendente dialogo tra Bonucci e l’ex bianconero Ronaldo strappa un sorriso e spiazza i tifosi. In vista della primavera l’Italia dovrà, purtroppo, prepararsi agli obbligati spareggi per strappare il pass per l’agognata competizione. Se gli Azzurri non superassero questo ostacolo si ritroverebbero a non partecipare alla coppa del Mondo per (almeno) 12 anni. Il ricordo del dramma sportivo con la Svezia (proprio agli spareggi) del 2017 è ancora vivido. È quasi scontato sottolineare quanto peso abbia negli uomini di Mancini questa responsabilità.

Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo rischiano di affrontarsi agli spareggi, dal momento che Italia e Portogallo si ritrovano nello stesso raggruppamento dei playoff. Ai microfoni di ‘Rai Sport’ il difensore azzurro ha rilasciato interessanti dichiarazioni.

Mondiali, Bonucci svela il dialogo con Ronaldo: “Ai playoff tu le…”

I playoff valevoli per strappare il pass per i prossimi Mondiali in Qatar hanno una formula differente rispetto al passato. Se fino alla scorsa edizione ‘bastava’ fronteggiare una sola nazionale , adesso ce ne sono ben due: una in semifinale e una in finale. L’Italia del ct Mancini si ritrova nello stesso mini torneo di Cristiano Ronaldo. Se gli azzurri battono la Macedonia del Nord (la gara si gioca in uno stadio italiano inaspettato), e il Portogallo batte la Turchia, allora il super scontro con CR7 si tramuterebbe in realtà.

Un vero dispiacere realizzare che a farne le spese di questo ‘path’ possa essere la nostra Italia, ma anche pensare che un grande campione come Ronaldo rischia di non giocarsi l’ultimo (probabile) Mondiale, lascia l’amaro in bocca.

Ad ogni modo, i due ex compagni di squadra, Ronaldo e Bonucci, si sono sentiti. L’italiano ha svelato: “Io e Cristiano ci siamo sentiti e abbiamo scherzato, poi quel che succede in campo succederà lì. Tanto lui lo sa che le prende“