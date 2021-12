“Spesso devo mentire…”: Son gela Conte, ammissione a sorpresa

Le parole dell’attaccante del Tottenham Heung-Min Son riguardo le sue prime impressioni sul neo tecnico degli Spurs Antonio Conte.

L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è iniziata da poco. Nonostante ciò l’ex tecnico di Inter e Juve può comunque godere, grazie al suo passato al Chelsea, di una buona nomea in Premier League.

Anche per questo parecchi giocatori degli Spurs si sono mostrati entusiasti di avere Conte come proprio allenatore, certi che sia l’uomo adatto per imprimere dalle parti di North London quella mentalità vincente in grado di portare, dopo anni, finalmente un trofeo in bacheca.

Uno dei più entusiasti di Conte è senza dubbio Heung-Min Son. L’attaccante sudcoreano a tal proposito ha rivelato un simpatico aneddoto raccolto da Cronache di Spogliatoio: “Il mister urla per 90 minuti, ma quando sono dall’altra parte del campo non è facile capirlo. Gesticola tanto, ma non sempre è utile: spesso devo mentire e fingere di aver compreso le sue indicazioni.”

Conte e la svolta Tottenham, ma in Europa…

Insomma Antonio Conte sembra prendere in pieno tutti gli stereotipi italiano all’estero. Anche se, a quanto pare, i frutti, almeno in campionato si stanno raccogliendo. Dopo un inizio decisamente incolore, il Tottenham, sotto la guida Conte, ha inanellato una lunga serie di risultati utili consecutivi, tanto da essere rientrato nella corsa per le competizione europee.

Peccato solo che la recente vicenda col Rennes, con la partita persa 3-0 a tavolino causa indisponibilità degli inglesi per il Covid, abbia segnato la prematura uscita degli Spurs dalla Conference League.