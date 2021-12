“Tornerà in Nazionale”: Balotelli sorprende tutti, Mancini spiazzato

Ancora una volta ‘Super Mario’ Balotelli protagonista. Il centravanti italiano va a segno con un gol dalla distanza nel campionato turco.

In Turchia sono ‘tutti pazzi’ per Mario Balotelli. Il centravanti italiano milita nell’Adana Demirspor, club di prima divisione, allenato da Vincenzo Montella e che vede anche altri ex giocatori militanti in Serie A come Bjarnason o l’ex Udinese e Napoli Gokhan Inler. ‘Super Mario’ ha aperto le danze nel match odierno contro il Goztepe fanalino di coda in campionato con una grande rete dalla distanza.

Balotelli ha strappato applausi in tutto lo stadio ed in Turchia sui social in tanti hanno elogiato il calciatore italiano. Sui social gli utenti si suddividevano tra chi sottolineava come la Super Lig fosse un campionato troppo ‘piccolo’ per un campione come Mario ed altri invece hanno invocato la convocazione di Super Mario in Nazionale.

Balotelli segna, ma non basta all’Adama

Nonostante il grandissimo gol dell’attaccante italiano l’Adama Demirspor non è andato oltre l’1 a 1 contro il Goztepe ultimo in classifica. Alla rete iniziale di Balotelli i padroni di casa hanno risposto grazie alla rocambolesca autogol di Rassoul. Si ferma cosi la squadra guidata dal tecnico campano.

Chance sprecata per l’Adama che resta fuori dalla zona europea e soprattutto non sfrutta l’occasione per avvicinare il secondo posto, fondamentale per la qualificazione in Champions League. Domina il campionato invece il Trabzonspor, primo a quota 46 punti.