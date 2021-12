Premier, ancora emergenza Covid: tecnico positivo a poche ore dal match

A poche ore dal match contro il Tottenham in Premier League, il tecnico del Crystal Palace Vieirà è risultato positivo al Coronavirus.

Manca meno di un’ora e si disputerà il match di Premier League tra il Tottenham di Antonio Conte ed il Crystal Palace guidato dall’ex calciatore francese di Inter e Juve Patrick Vieira. A poco tempo dall’inizio del match il tecnico francese del tecnico ospite è risultato positivo al Coronavirus. Al suo posto, come riporta Sky Sport, siederà il suo vice Roberts.

Arriva l’ennesimo caso in un campionato ed in un paese dove il Covid è in netto aumento. Pochi giorni fa anche Antonio Conte, tecnico coinvolto in questo match, aveva criticato aspramente le scelte della Premier affermando come si trovasse davanti ad ‘un vero e proprio muro’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Premier, proseguono le critiche per la scelta di disputare i match

Oggi si scende in campo nel ‘Boxing Day’ e Vieira non sarà presente al match della sua squadra. Da qui a fine anno ci saranno diversi match ed emblematico è il caso dell’Everton: la squadra guidata da Rafa Benitez non aveva a disposizione i giocatori necessari per disputare il match e la federazione inglese è stata costretta a rinviare il match contro il Burnley.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, primo colpo per Gasperini: domani le visite mediche

La situazione non è semplice ed il caso di Vieira è l’ennesima dimostrazione che le cose non sono affatto facili. In Gran Bretagna sono stati annullati 13 match nelle ultime due settimane ed il paese ha registrato l’aumento con record di casi di Covid legati all’Omicron.