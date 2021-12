“Il momento più bello…”, l’ennesima ‘stoccata’ di Bonucci alla rivale

Ripreso dai microfoni dell’ANSA, Leonardo Bonucci torna a punzecchiare la rivale di sempre: le parole del centrale bianconero

Il momento di difficoltà della sua Juventus è sotto gli occhi di tutti, ma adesso la Vecchia Signora si sta riprendendo. E lo sta facendo alla grande. “Adesso avremo un gennaio molto impegnativo, ma dobbiamo restare concentrati”, spiega all’ANSA Leonardo Bonucci.

Tra i candidati ai ‘Globe Soccer Awards’, il centrale bianconero ha parlato direttamente da Dubai: “Dopo i primi impegni del 2022, avremo gli ottavi di finale di Champions League. La Juve merita di entrare tra le prime otto squadre d’Europa – spiega Bonucci – E starà noi dare tutto per riuscire a superare il primo turno”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “C’è il Milan su di lui…”: Juventus, l’annuncio del presidente gela Allegri

Bonucci, l’Italia e la stoccata all’Inghilterra: “Il momento più bello del 2021…”

Di qui, Bonucci si sposta sulle ambizioni e sugli obiettivi da raggiungere con la Nazionale di Roberto Mancini: “La vittoria dell’Europeo ci ha fatto entrare nella leggenda, ma adesso dobbiamo qualificarci per il Mondiale. Abbiamo messo a segno un grande 2021 e non possiamo permetterci errori. Dobbiamo centrare l’obiettivo di marzo e qualificarci al Mondiale“.

Infine, il recap del suo 2021 con l’ennesima stoccata all’Inghilterra: “La finale di Wembley è stato il momento più bello di quest’anno… – continua Bonucci, che chiude – È stata una vittoria che ha fatto festeggiare tutto il paese. Un qualcosa di indimenticabile che porteremo per sempre dentro di noi. Ora non dobbiamo vivere nel passato, ma prendere insegnamento da quella vittoria per costruire qualcosa di grande per il futuro”.