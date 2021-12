“C’è il Milan su di lui…”: Juventus, l’annuncio del presidente gela Allegri

Lorenzo Lucca continua ad essere un oggetto del desiderio di oltre squadre di Serie A: il Milan andrà all’assalto in estate.

Il suo ultimo gol risale al 2 ottobre eppure non si è spento l’interesse della squadre di Serie A nei confronti di Lorenzo Lucca. Sul classe 2000, autore di 6 cento in 16 apparizioni nel campionato cadetto con la maglia del Pisa, c’è in particolare il Milan che negli ultimi giorni ha bruciato la concorrenza della Juventus e della Fiorentina che lo sta monitorando ritenendolo un buon sostituto di Dusan Vlahovic.

Lucca, il Milan sulle tracce della punta del Pisa

A fare il punto della situazione è stato oggi il presidente del club nerazzurro Giuseppe Corrado ai microfoni della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’ in onda su RadioRai. “Per Lorenzo abbiamo avuto tante sollecitazioni. Su di lui ci sono anche il Milan e alcune squadre internazionali. A giugno se ne può parlare, per ora resta a Pisa. È forte, ha grandi margini di crescita grazie alle sue doti fisiche e tecniche”.

Il prezzo del cartellino, al momento, si aggira intorno ai 10 milioni. Una cifra alla portata dei rossoneri, che a fine anno dovranno decidere se continuare a puntare su Zlatan Ibrahimovic (il contratto scade a giugno) o voltare pagina. In bilico pure il futuro di Olivier Giroud e di Pietro Pellegri che fino a questo momento non hanno convinto del tutto Paolo Maldini e Frederic Massara a causa dei frequenti infortuni fisici subiti in questi mesi.