“L’ex Barcellona è stato offerto a Inter e Napoli”: annuncio a sorpresa

L’ex terzino della Roma Lucas Digne è in uscita dall’Everton. Napoli e Inter fortemente interessate al terzino ex Barcellona.

La fascia sinistra del Napoli rappresenta un problema atavico per i partenopei che necessitano di interventi sul mercato per quella zona del campo. Gli azzurri da ormai diverso tempo sono alla ricerca di un terzino sinistro che possa inserirsi al meglio negli schemi di Spalletti.

E chi meglio di un calciatore che il tecnico toscano già conosce, soprattutto se questo calciatore è fuori dai piani del suo attuale club e a prezzo conveniente. Ecco che per il ruolo di terzino sinistro del Napoli spunta il nome di Lucas Digne.

Il francese ex PSG e Barcellona, secondo quanto riporta su Twitter il collega Nicolò Schira sarebbe in uscita dall’Everton, non rientrando più nei piani del tecnico Rafa Benitez. Ecco che sarebbe quindi stato offerto al Napoli, ma anche all’Inter. Curiosamente anche i due club italiani allenato in passato da Benitez.

Lucas #Digne can leave #Everton in January: he is not in Rafa #Benitez's plans after #Mykolenko's signing. The french left fullback has been offered to #Inter and #Napoli in the last days. #transfers #EFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 26, 2021